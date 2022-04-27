***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 15:13
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SARIBEKİR HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 5750000 5.749.996,00 TRY 99,99 İŞTİRAK
OOO SARPAK-RUSYA AMBALAJ ÜRETİMİ 70.000.000,00 70.000.000,00 RUB 100 İŞTİRAK
SARTEN AMBALAZA DOO-SIRBİSTAN AMBALAJ ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA 1.000,00 1.000,00 EUR 100 İŞTİRAK
SARTEN EUROPE HOLDING B.V.-HOLLANDA ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAK
SARTEN PACKAGING NETHERLANDS B.V.-HOLLANDA AMBALAJ ÜRETİMİ 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024231
BIST
16:562.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,44
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:5614,7845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0239
|Açılış
|: 14,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:5615,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0460
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:56898,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 898,12
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:54
|EGGUB
|251,90
|11.480.846
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.684.313
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.753.701
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.902.538
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|590.261.883
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.556.821
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,86
|46.576.108
|% -8,28
|
|DAGI
|3,35
|32.493.082
|% -6,42
|
|THYAO
|40,70
|5.607.181.773
|% 0,49
|
|GARAN
|15,00
|1.993.423.904
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.423.089.182
|% -1,31
|
|EREGL
|33,46
|1.303.241.193
|% -2,56
|
|SISE
|17,86
|1.288.346.374
|% 0,22
|
|ALBRK
|1,27
|501.543.303
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,68
|918.630.767
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,93
|1.228.901.081
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,20
|232.416.446
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,03
|1.423.089.182
|% -1,31
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7732
|14,7868
|% -0,15
|
|Euro
|15,5700
|15,5890
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,3148
|18,4066
|% -1,11
|
|Frank
|15,1048
|15,1958
|% -0,75
|
|Riyal
|3,9252
|3,9449
|% -0,27
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|5,12
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-31,00
|
|Tam
|5.942
|6.090
|-36,97
|
|Yarım
|2.872
|2.946
|-17,89
|
|Çeyrek
|1.440
|1.473
|-8,95
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,11
|
Seans Raporu
16:54
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17:08DAGI
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 297, 797 adet işlem
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17:07XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 30, 600.00 milyon TL de
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17:07KLSYN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 007, 308 adet işlem
-
17:05TTKOM
Yüzde -15.42 oranında düşüşle 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 719, 124 adet işlem
-
17:03DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 222, 458 adet işlem