***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSARIBEKİR HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 5750000 5.749.996,00 TRY 99,99 İŞTİRAKOOO SARPAK-RUSYA AMBALAJ ÜRETİMİ 70.000.000,00 70.000.000,00 RUB 100 İŞTİRAKSARTEN AMBALAZA DOO-SIRBİSTAN AMBALAJ ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA 1.000,00 1.000,00 EUR 100 İŞTİRAKSARTEN EUROPE HOLDING B.V.-HOLLANDA ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAKSARTEN PACKAGING NETHERLANDS B.V.-HOLLANDA AMBALAJ ÜRETİMİ 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024231BIST