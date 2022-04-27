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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2022 15:13
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SARIBEKİR HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 5750000 5.749.996,00 TRY 99,99 İŞTİRAK
OOO SARPAK-RUSYA AMBALAJ ÜRETİMİ 70.000.000,00 70.000.000,00 RUB 100 İŞTİRAK
SARTEN AMBALAZA DOO-SIRBİSTAN AMBALAJ ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA 1.000,00 1.000,00 EUR 100 İŞTİRAK
SARTEN EUROPE HOLDING B.V.-HOLLANDA ŞİRKET KURMAK VE YÖNETMEK 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAK
SARTEN PACKAGING NETHERLANDS B.V.-HOLLANDA AMBALAJ ÜRETİMİ 10000 10000 EUR 100 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024231


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.480.846 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.684.313 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.753.701 % 9,97  
POLHO 3,42 114.902.538 % 9,97  
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Dolar 14,7732 14,7868 % -0,15  
Euro 15,5700 15,5890 % -0,24  
Sterlin 18,3148 18,4066 % -1,11  
Frank 15,1048 15,1958 % -0,75  
Riyal 3,9252 3,9449 % -0,27  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 5,12  
Altın Gr. 896 896 -1,44  
Cumhuriyet 5.973 6.063 -31,00  
Tam 5.942 6.090 -36,97  
Yarım 2.872 2.946 -17,89  
Çeyrek 1.440 1.473 -8,95  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,17  
Gümüş Gr. 10,94 10,96 -0,15  
B. Petrol 105 105 -0,11  
Seans Raporu 16:54
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