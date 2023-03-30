***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2023 17:55
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:46 Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68
Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09
Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29
Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56
Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98
Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72
Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Çerkezköy Metal Fabrika : İsmetpaşaOSB Mah. Fatih Bul. No: 10A Kapaklı / Tekirdağ Tel : (0-282) 502 91 96 Faks : (0-282) 502 91 97
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ZEKİ SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA YUSUF SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ A Bağımsız Üye Değil
DİDEM ZEYNEP OĞUZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye Değil
ZÜLFİKAR ADNAN AYKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Danışmanı Yönetim Danışmanı Evet A Bağımsız Üye Değil
JUN KONNO JUN KONNO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye Değil
JUNJİ TABUCHI JUNJİ TABUCHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VELİ KENAN ÇAKIR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür Yardımcısı
AHMET ÖZBAŞ Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO)
HALUK GİRAY Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
HÜSEYİN AVNİ TOPSAK Metal Ambalaj Direktörü Mühendis Metal Ambalaj Direktörü
FİKRET SALMAN Finansman Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Finansman Grup Müdürü
ÜMİT KURBANCIOĞLU Satınalma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma ve Lojistik Direktörü
SERDAR BULUM Yurtiçi Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü
NOEMI ERGÜN Yurdışı Pazarlama Direktörü Ekonomist Yurdışı Pazarlama Grup Müdürü
RIDVAN EĞİN Kalite Güvence Koordinatörü Mühendis Kalite Güvence Koordinatörü
ERSİN DOĞAN Muhasebe Grup Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Müdürü
AZİZ YAĞCI Satınalma Müdürü Mühendis Satınalma Müdürü
SALİM TONTA Bilgi İşlem Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi İşlem Müdürü
M. EMİN YERLİKAYA Dış İşlemler Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış İşlemler Koordinatörü
ENGİN AKGÜN ÖZEREN Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü Mühendis Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129848
BIST