***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:46 Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78Çerkezköy Metal Fabrika : İsmetpaşaOSB Mah. Fatih Bul. No: 10A Kapaklı / Tekirdağ Tel : (0-282) 502 91 96 Faks : (0-282) 502 91 97Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA ZEKİ SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO YÖNETİM KURULU BAŞKANI-CEO A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA YUSUF SARIBEKİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ A Bağımsız Üye DeğilDİDEM ZEYNEP OĞUZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI A Bağımsız Üye DeğilZÜLFİKAR ADNAN AYKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Danışmanı Yönetim Danışmanı Evet A Bağımsız Üye DeğilJUN KONNO JUN KONNO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye DeğilJUNJİ TABUCHI JUNJİ TABUCHI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVELİ KENAN ÇAKIR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür YardımcısıAHMET ÖZBAŞ Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO)HALUK GİRAY Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama DirektörüHÜSEYİN AVNİ TOPSAK Metal Ambalaj Direktörü Mühendis Metal Ambalaj DirektörüFİKRET SALMAN Finansman Grup Müdürü Üst Düzey Yönetici Finansman Grup MüdürüÜMİT KURBANCIOĞLU Satınalma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma ve Lojistik DirektörüSERDAR BULUM Yurtiçi Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yurtiçi Pazarlama Grup MüdürüNOEMI ERGÜN Yurdışı Pazarlama Direktörü Ekonomist Yurdışı Pazarlama Grup MüdürüRIDVAN EĞİN Kalite Güvence Koordinatörü Mühendis Kalite Güvence KoordinatörüERSİN DOĞAN Muhasebe Grup Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe MüdürüAZİZ YAĞCI Satınalma Müdürü Mühendis Satınalma MüdürüSALİM TONTA Bilgi İşlem Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi İşlem MüdürüM. EMİN YERLİKAYA Dış İşlemler Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış İşlemler KoordinatörüENGİN AKGÜN ÖZEREN Plastik Fabrikalar Teknik Müdürü Mühendis Plastik Fabrikalar Teknik Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129848BIST