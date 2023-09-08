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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2023 14:10
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Silivri Fabrika : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No:46 Silivri/İstanbul Tel : (0-212) 711 71 50 Faks : (0-212) 711 60 68
Gebze Fabrika : Barış Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:4 (Tubitak Yanı) Gebze / Kocaeli Tel : (0-262) 641 47 00 Faks : (0-262) 641 97 09
Çorlu Fabrika : Saray Cad. No:138 Çorlu / Tekirdağ Tel : (0-282) 652 41 08 Faks : (0-282) 651 11 29
Manisa Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Metal Fabrika : İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Adana Fabrika : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Zübeyde Hn.Cad.No:6 Sarıçam / Adana Tel : (0-322) 385 28 80 Faks : (0-322) 385 28 56
Gemlik Fabrika : Umurbey Mah. Eski Orhangazi Yolu Cad. No:13/1 Gemlik/Bursa Tel : (0-224) 524 80 84 Faks : (0-224) 524 80 98
Manisa Petpak Fabrika :Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Ayvalık Fabrika : İzmir Yolu Üzeri Karlıca Mevkii No: 5 Küçükköy Ayvalık/Balıkesir Tel : (0-266) 321 11 70 Faks : (0-266) 321 11 72
Manisa Sarkap Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Manisa Endpak Fabrika : Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Karacabey Plastik Fabrika : Plastik Ambalaj Fabrikası İzmir Yolu 1.Km Karacabey / Bursa Tel : (0-224) 671 80 60 Faks : (0-224) 671 81 02
Manisa Easy Open Fabrika : Keçiliköyosb Mah. Güngör Çalışır Cad. No:4 Yunusemre-Manisa Tel : (0-236) 233 40 80 Faks : (0-236) 233 63 78
Çerkezköy Metal Fabrika : İsmetpaşaOSB Mah. Fatih Bul. No: 10A Kapaklı / Tekirdağ Tel : (0-282) 502 91 96 Faks : (0-282) 502 91 97
Bor Metal Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 25 Nolu Yol Cd. No:8 Bor - Niğde





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193103


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