***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2023 14:40
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Özbaş CFO 0(212)2757660 ahmetozbas@sarten.com.tr - -
Ersin Doğan Muhasebe Grup Müdürü 0(212)2757660 ersindogan@sarten.com.tr - -
Eray Özkan Finansal Operasyonlar Müdürü 0(212)2757660 erayozkan@sarten.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 916452-916455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198154
BIST
'
16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.471.316
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.822.642
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.725.115
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.331.844.346
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,40
|5.085.593.904
|% 1,87
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|AKBNK
|33,50
|3.626.991.665
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.812.706
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,31
|4.501.389.267
|% 4,39
|
|EKGYO
|8,07
|1.696.537.370
|% 0,62
|
|ODAS
|13,52
|2.202.463.125
|% 1,12
|
|KOZAL
|29,06
|4.234.102.477
|% 5,67
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4144
|27,4181
|% 0,38
|
|Euro
|29,0796
|29,0963
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4737
|33,6416
|% 0,46
|
|Frank
|29,9353
|30,1156
|% 0,41
|
|Riyal
|7,2868
|7,3234
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.981
|11.076
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.780
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,46
|20,48
|0,55
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,96
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, SODSN, BALAT, IHAAS, SMART, ALCAR, INGRM, ISKUR, HATSN, ZOREN
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBTR, EUYO, CASA, MIATK, IHYAY