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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2023 14:40
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Özbaş CFO 0(212)2757660 ahmetozbas@sarten.com.tr - -
Ersin Doğan Muhasebe Grup Müdürü 0(212)2757660 ersindogan@sarten.com.tr - -
Eray Özkan Finansal Operasyonlar Müdürü 0(212)2757660 erayozkan@sarten.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 916452-916455




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198154


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BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.471.316 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.822.642 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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16:09 Alış Satış %  
Dolar 27,4144 27,4181 % 0,38  
Euro 29,0796 29,0963 % 0,23  
Sterlin 33,4737 33,6416 % 0,46  
Frank 29,9353 30,1156 % 0,41  
Riyal 7,2868 7,3234 % 0,10  
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16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 9,40  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,44  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.981 11.076 -12,00  
Yarım 5.507 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.780 -3,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,78  
Gümüş Gr. 20,46 20,48 0,55  
B. Petrol 94,06 94,06 0,96  
Seans Raporu 16:09
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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