***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıÖzel Sektör Tahvili 25.08.2023 TÜRKİYE BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıÖzel Sektör Tahvili 11.03.2024 TÜRKİYE BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 100000000 TRY Yurtiçi 20.07.2023 20.07.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil 300000000 TRY Yurtiçi 16.02.2024 16.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258345BIST