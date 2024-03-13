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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.03.2024 10:30
***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Özel Sektör Tahvili 25.08.2023 TÜRKİYE BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Özel Sektör Tahvili 11.03.2024 TÜRKİYE BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 100000000 TRY Yurtiçi 20.07.2023 20.07.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil 300000000 TRY Yurtiçi 16.02.2024 16.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258345


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTMS 54,25 77.163.952 % 10,00  
TETMT 13.695,00 60.979.518 % 10,00  
DOBUR 162,10 31.854.154 % 9,97  
ALVES 50,25 470.990.788 % 9,91  
JANTS 254,00 65.336.674 % 9,91  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 32,0869 32,0938 % 0,13  
Euro 35,0756 35,0887 % 0,11  
Sterlin 41,5007 41,7087 % -0,74  
Frank 36,9243 37,1093 % -0,88  
Riyal 8,6465 8,6898 % -0,76  
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11:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,22 % 0,66  
Platin 932,03 933,01 % 0,66  
Paladyum 1.052,34 1.054,81 % 0,66  
Brent Pet. 82,22 82,22 % 0,66  
Altın Ons 2.157,64 2.157,95 % 0,66  
Seans Raporu 11:56
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