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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

14.08.2020 18:11
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***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020-05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ        : 14.08.2020
KARAR SAYISI         : 2020-05
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca  Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan  dipnotları ile birlikte özet konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar  tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim  tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal  Raporlar")  ile ilgili döneme ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Özet Konsolide Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet  raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle  birlikte, Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan  ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
Ahmet Özbaş                                            Ersin Doğan
Mali ve İdari İşler Direktörü                 Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869104


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