***SASA* *BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.04.2022 17:10
***SASA******BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BMSCH, SASA
05.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BMS CELIK HASIR BMSCH 0,1908096 0,1717286
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
SASA POLYESTER SASA 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025667
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0560
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0900
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,45
|Açılış
|: 911,94
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CEMTS
|25,96
|37.728.852
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|86.872.788
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.475.929
|% 9,95
|
|LIDER
|22,86
|86.647.692
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.416.307
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|TCELL
|21,66
|450.310.570
|% -6,23
|
|TKFEN
|19,68
|647.546.078
|% -6,20
|
|THYAO
|41,44
|5.290.131.051
|% 2,32
|
|GARAN
|14,99
|1.719.558.620
|% 0,07
|
|SISE
|18,12
|1.607.328.442
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,93
|1.454.861.506
|% -0,45
|
|TUPRS
|234,80
|1.361.223.547
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,66
|1.100.585.529
|% 0,38
|
|ODAS
|2,46
|544.759.631
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,85
|1.061.149.643
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,16
|218.502.575
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,93
|1.454.861.506
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8379
|14,8483
|% 0,40
|
|Euro
|15,6453
|15,6617
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,5963
|18,6896
|% 1,27
|
|Frank
|15,2434
|15,3353
|% 0,62
|
|Riyal
|3,9482
|3,9680
|% 0,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,50
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,88
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,56
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem