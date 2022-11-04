***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.11.2022 18:16
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) payında 07/11/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/12/2022'dir.
SASA.E payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 06/12/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076912
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0232
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5884
18:0518,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2990
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.002,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 26,64
|Açılış
|: 1.002,05
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5915
|% -0,12
|
|Euro
|18,4322
|18,4767
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0143
|21,1197
|% 1,48
|
|Frank
|18,5943
|18,7064
|% 1,65
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|45,29
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|26,56
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.778
|144,00
|
|Yarım
|3.263
|3.316
|72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,75
|
|B. Petrol
|98,23
|98,23
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
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17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem