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***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

22.12.2022 18:16
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) payında 23/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/01/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089270


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Tam 7.239 7.299 -98,00  
Yarım 3.506 3.569 -47,00  
Çeyrek 1.758 1.784 -24,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,48 -0,51  
Gümüş Gr. 14,04 14,07 -0,32  
B. Petrol 81,31 81,31 -0,89  
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