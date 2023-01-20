***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.01.2023 18:19
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) payında 23/01/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/02/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103519
BIST
18:055.490
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|: 1,25%
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En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7975
|18,8037
|% 0,08
|
|Euro
|20,3669
|20,3773
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,2027
|23,3191
|% -0,02
|
|Frank
|20,3368
|20,4593
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9926
|5,0177
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-8,18
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.887
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.852
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.946
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,64
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