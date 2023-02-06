***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSASA vadeli işlem sözleşmeleri saat 11:15'de işleme açılacak, sözleşmelerde 11:15-11:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:30'dan itibaren sürekli müzayede ile devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109810BIST