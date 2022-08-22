***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
22.08.2022 15:10
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 22 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_SASA0822 0A8FA44200178B70
F_SASA0922 0A8FA44200178F18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057541
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1639
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9610
18:051.009,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,94
|Açılış
|: 1.009,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0816
|18,0881
|% 0,01
|
|Euro
|17,9744
|17,9922
|% -0,90
|
|Sterlin
|21,1869
|21,2931
|% -0,67
|
|Frank
|18,6633
|18,7758
|% -0,61
|
|Riyal
|4,7993
|4,8234
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-11,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.788
|6.866
|-71,00
|
|Yarım
|3.307
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,33
|94,33
|-2,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
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17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
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17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem