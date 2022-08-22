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***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

22.08.2022 15:10
***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 22 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_SASA0822 0A8FA44200178B70
F_SASA0922 0A8FA44200178F18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057541


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