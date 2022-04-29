***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları









***SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları )İlgili Şirketler [SASA]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Özsermaye Hali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDayanak varlığı SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) olan vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.Önemle duyurulur.VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025941BIST