***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 15:45
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864646
BIST
10:531.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
10:536,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0941
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
7,0371
En Düşük
6,8794
10:538,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1308
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
10:53456,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 10,03
|Açılış
|: 456,96
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,61
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|12.597.210
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|5.842.002
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.039.140
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,87
|16.800.257
|% 9,31
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|625.907
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|15.587.309
|% -9,99
|
|GARAN
|6,82
|560.831.495
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,08
|444.588.597
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,83
|336.532.736
|% 1,80
|
|ASELS
|17,14
|295.681.140
|% -0,70
|
|SISE
|5,94
|234.259.671
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,08
|444.588.597
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,83
|336.532.736
|% 1,80
|
|GARAN
|6,82
|560.831.495
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|88.234.511
|% 1,82
|
|GSDHO
|2,46
|161.625.250
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1323
|9,1781
|% 1,81
|
|Frank
|7,6355
|7,6815
|% 1,72
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.040
|20,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,36
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.034
|50,00
|
|Tam
|3.073
|3.122
|51,50
|
|Yarım
|1.492
|1.522
|25,00
|
|Çeyrek
|748
|762
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,19
|