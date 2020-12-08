***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:10
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892026
BIST
10:571.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
10:577,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:579,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:57469,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,67
|Açılış
|: 469,77
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:57
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|257.417.154
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.380.288
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.059.936
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.450.764
|% 9,92
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|75,60
|3.626.718
|% -7,24
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|LIDFA
|3,34
|5.022.064
|% -5,92
|
|PETKM
|4,92
|1.360.466.987
|% -3,53
|
|KRDMD
|5,26
|806.119.563
|% 3,34
|
|THYAO
|12,44
|424.678.643
|% 1,39
|
|EREGL
|12,96
|377.967.706
|% 5,97
|
|TSKB
|1,86
|340.061.582
|% 2,76
|
|PETKM
|4,92
|1.360.466.987
|% -3,53
|
|TSKB
|1,86
|340.061.582
|% 2,76
|
|KRDMD
|5,26
|806.119.563
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,85
|273.449.103
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,04
|108.393.644
|% 0,49
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8226
|7,8261
|% 0,21
|
|Euro
|9,4654
|9,4731
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4153
|10,4675
|% -0,03
|
|Frank
|8,7522
|8,8050
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0799
|2,0903
|% 0,20
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|-0,50
|
Seans Raporu
10:57
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11:10
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