***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 17:08
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911079
BIST
17:031.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,13
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:036,9561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:038,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:03399,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 399,34
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:01
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.487.274
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.628.332
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.915.359
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|52,80
|2.394.920.841
|% 6,02
|
|GUBRF
|82,85
|1.977.829.416
|% 8,30
|
|KOZAL
|147,60
|1.625.203.983
|% -2,96
|
|KARSN
|5,22
|1.300.239.045
|% 2,15
|
|GARAN
|9,34
|1.256.629.334
|% 0,11
|
|KARSN
|5,22
|1.300.239.045
|% 2,15
|
|PETKM
|5,26
|1.120.736.175
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|487.556.929
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,52
|840.271.150
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,49
|273.980.770
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9524
|6,9561
|% -0,12
|
|Euro
|8,4326
|8,4366
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7783
|% 0,15
|
|Frank
|7,7443
|7,7910
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% -0,21
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,87
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.637
|2.677
|-15,00
|
|Tam
|2.621
|2.687
|-16,54
|
|Yarım
|1.267
|1.300
|-8,01
|
|Çeyrek
|635
|650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,82
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
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17:16VESBE
Yüzde 9.93 oranında artışla 55.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 308, 241 adet işlem
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17:14GOLTS
Yüzde 4.50 oranında artışla 72.00 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 557 adet işlem
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 81 artarak (% 0.49 ) 1, 614
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17:13XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 28, 564.00 milyon TL de
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17:13ALKIM
Yüzde 8.08 oranında artışla 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 219, 378 adet işlem