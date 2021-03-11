***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 13:49
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SASA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917250
BIST
13:521.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.571
13:527,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:528,9509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:52415,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 415,88
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|28.521.067
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.261.580
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.061.025
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|35.017.506
|% -9,95
|
|PKENT
|2.325,00
|11.505.602
|% -7,34
|
|IZMDC
|2,86
|177.118.209
|% -7,14
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|36,92
|122.103.065
|% -6,96
|
|SASA
|47,72
|1.447.413.444
|% 2,71
|
|SISE
|7,78
|751.374.806
|% 1,17
|
|KOZAL
|129,10
|661.953.289
|% 0,08
|
|GARAN
|9,15
|466.085.615
|% -0,22
|
|TCELL
|16,72
|417.412.245
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,40
|407.404.086
|% 0,84
|
|SISE
|7,78
|751.374.806
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,47
|258.922.172
|% 2,66
|
|TSKB
|1,73
|120.644.472
|% 1,17
|
|PETKM
|6,24
|416.008.772
|% 0,16
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4655
|7,4688
|% -0,48
|
|Euro
|8,9444
|8,9509
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3761
|10,4281
|% -0,32
|
|Frank
|8,0272
|8,0755
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9814
|1,9913
|% -0,51
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-8,52
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-4,12
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,82
|