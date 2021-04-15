***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 16:55
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928536
BIST
17:521.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
17:528,0644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
17:529,6792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
17:52458,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 8,64
|Açılış
|: 458,97
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TRGYO
|3,85
|272.874.369
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|80.384.390
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.339.519
|% 9,93
|
|QUAGR
|26,40
|1.130.036.841
|% 9,63
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|164.564.688
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.682.795
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.764.445
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.750.781
|% -9,97
|
|GARAN
|7,27
|5.689.981.502
|% 4,01
|
|EREGL
|17,93
|1.676.320.154
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,58
|1.320.166.080
|% 2,43
|
|MTRKS
|52,50
|1.306.530.583
|% -3,67
|
|SASA
|44,68
|1.225.709.752
|% -4,00
|
|GARAN
|7,27
|5.689.981.502
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,20
|1.205.233.677
|% 2,33
|
|ODAS
|3,66
|807.118.212
|% 0,27
|
|TSKB
|1,32
|278.585.541
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,84
|375.873.602
|% -1,60
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0614
|8,0644
|% -0,08
|
|Euro
|9,6692
|9,6792
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1097
|11,1654
|% 0,29
|
|Frank
|8,7372
|8,7898
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1481
|2,1588
|% 0,18
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|28,34
|
|Altın Gr.
|458
|458
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,89
|66,89
|0,31
|