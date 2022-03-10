***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 15:47
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009054
BIST
15:402.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,63
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.028
15:4014,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1973
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8511
En Düşük
14,6097
15:4016,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3388
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6155
En Düşük
16,1888
15:40957,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 19,16
|Açılış
|: 957,79
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
958,08
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:40
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.428
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.276.389
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.626.566
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,01
|67.159.682
|% -7,02
|
|SKTAS
|3,06
|19.450.699
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,46
|40.809.221
|% -5,21
|
|OZKGY
|7,46
|40.809.221
|% -5,21
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|14,89
|3.780.259.358
|% 3,91
|
|THYAO
|25,88
|2.813.121.351
|% -0,99
|
|SASA
|53,90
|1.867.180.124
|% -3,41
|
|TUPRS
|200,10
|1.627.149.310
|% 2,09
|
|EREGL
|34,12
|1.431.732.881
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,89
|3.780.259.358
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,13
|408.653.946
|% -2,29
|
|DOHOL
|3,13
|562.493.441
|% -0,63
|
|ODAS
|1,45
|224.345.849
|% -2,68
|
|YKBNK
|3,70
|447.007.498
|% -1,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8389
|14,8458
|% 1,35
|
|Euro
|16,5504
|16,5929
|% 2,08
|
|Sterlin
|19,4571
|19,5547
|% 1,12
|
|Frank
|15,9227
|16,0187
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 1,27
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|14,69
|
|Altın Gr.
|954
|955
|15,88
|
|Cumhuriyet
|6.306
|6.401
|106,00
|
|Tam
|6.279
|6.440
|129,31
|
|Yarım
|3.035
|3.115
|62,55
|
|Çeyrek
|1.522
|1.558
|31,27
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,75
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55OZKGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 615 adet işlem
-
15:55OZKGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 615 adet işlem
-
15:53HEKTS
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 857, 674 adet işlem
-
15:52SKTAS
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 177, 810 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 27, 109.00 milyon TL de