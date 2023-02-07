***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:50
***SASA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110434
BIST
13:044.586
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -343,78
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.586
13:0418,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0345
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.135,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.135,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:03
|KONYA
|2.964,50
|88.315.801
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.857.992
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|16.243.364
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.111.498
|% 9,98
|
|AKGRT
|2,88
|47.463.326
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.975.888
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.453.208
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.400,00
|41.400
|% -10,00
|
|BRKO
|4,68
|42.535
|% -10,00
|
|THYAO
|128,90
|2.060.455.208
|% -7,86
|
|KRDMD
|17,24
|1.784.688.009
|% -2,38
|
|ASELS
|53,30
|1.648.038.050
|% -9,35
|
|KOZAL
|509,40
|1.164.931.020
|% -2,69
|
|TUPRS
|533,80
|1.123.684.427
|% -7,79
|
|KRDMD
|17,24
|1.784.688.009
|% -2,38
|
|EKGYO
|6,83
|407.656.125
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,32
|437.412.183
|% -6,31
|
|BUCIM
|6,09
|246.411.945
|% 9,14
|
|AKBNK
|15,26
|593.227.194
|% -5,80
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8311
|% 0,03
|
|Euro
|20,1644
|20,1758
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5489
|22,6620
|% -0,07
|
|Frank
|20,2598
|20,3818
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.722
|7.774
|-14,00
|
|Yarım
|3.772
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,31
|