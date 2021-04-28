***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.04.2021 09:11
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dâhil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931543
BIST
11:161.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:168,1996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:169,9080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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9,9649
En Düşük
9,8946
11:16466,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,81
|Açılış
|: 466,12
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.410.003
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.906.948
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.376.401
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.337
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|EREGL
|19,50
|250.001.161
|% 0,26
|
|THYAO
|11,88
|225.662.288
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|76.340.260
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.198.725
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1940
|8,1959
|% -0,11
|
|Euro
|9,8972
|9,9070
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3401
|11,3970
|% -0,41
|
|Frank
|8,9177
|8,9714
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|