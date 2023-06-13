***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 09:11
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158140
BIST
12:555.469
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -120,11
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5523,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0484
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5525,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2407
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:551.494,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.494,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:55
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6559
|23,6609
|% 0,20
|
|Euro
|25,5782
|25,5955
|% 0,95
|
|Sterlin
|29,6410
|29,7897
|% 0,60
|
|Frank
|26,0104
|26,1671
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2910
|6,3226
|% 0,19
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,87
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.920
|10.173
|62,68
|
|Yarım
|4.860
|4.933
|7,00
|
|Çeyrek
|2.430
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|1,25
|