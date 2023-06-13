***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 09:17
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.06.2023
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158141
BIST
12:565.467
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -121,50
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5623,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0535
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5625,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2615
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:561.494,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:56
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6595
|23,6660
|% 0,23
|
|Euro
|25,5858
|25,6163
|% 1,03
|
|Sterlin
|29,6445
|29,7932
|% 0,61
|
|Frank
|26,0085
|26,1652
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2913
|6,3228
|% 0,19
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,47
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.914
|10.167
|56,77
|
|Yarım
|4.859
|4.932
|6,00
|
|Çeyrek
|2.429
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,02
|73,02
|1,18
|