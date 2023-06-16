***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 09:06
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159298
BIST
10:035.515
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 19,85
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.508
En Yüksek
5.527
10:0323,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0298
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6847
En Düşük
23,4480
10:0325,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0505
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:031.492,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.492,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler10:01
|PASEU
|33,26
|5.992.321
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|3.247.713
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|METUR
|6,75
|4.615.907
|% 8,17
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6699
|23,6753
|% 0,12
|
|Euro
|25,9027
|25,9085
|% 0,17
|
|Sterlin
|30,2105
|30,3620
|% 0,18
|
|Frank
|26,4463
|26,6056
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2925
|6,3241
|% 0,05
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,51
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.772
|4.885
|1,00
|
|Çeyrek
|2.386
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,11
|