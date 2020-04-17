***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2020 12:07
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838868
BIST
13:3198.348
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.099,23
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:316,9077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9015
13:317,4808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4723
13:31375,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -8,13
|Açılış
|: 375,64
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.348.768
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.009.336
|% 9,99
|
|INFO
|5,19
|14.024.005
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.117.532
|% 9,94
|
|TSPOR
|4,41
|9.805.123
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,41
|7.236.626
|% -5,28
|
|PGSUS
|51,50
|1.120.305.006
|% 3,17
|
|THYAO
|10,53
|534.995.296
|% 3,64
|
|ASELS
|27,36
|425.980.177
|% 2,63
|
|GARAN
|8,52
|406.569.497
|% 3,27
|
|AKBNK
|5,82
|381.472.463
|% 3,01
|
|KARSN
|1,46
|156.196.734
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.608.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|163.143.590
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,07
|82.761.608
|% 0,00
|
|ECILC
|4,69
|314.618.987
|% -2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% -0,43
|
|Frank
|7,1058
|7,1486
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8394
|1,8486
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-31,96
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,50
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|0,49
|