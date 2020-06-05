***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2020 14:10
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849408
BIST
15:45110.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 660,65
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:456,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:457,6490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:45366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,54
|Açılış
|: 366,60
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.034
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.206.392
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.600
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.531.472
|% -9,84
|
|BURVA
|19,25
|3.131.138
|% -5,45
|
|THYAO
|12,72
|645.947.696
|% 1,03
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|399.415.132
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|ASELS
|31,92
|316.894.246
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|184.930.803
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,34
|114.644.173
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.886.178
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,71
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-21,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|