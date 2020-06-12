***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2020 17:47
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selvi Erdemoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851016
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0332
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05380,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 380,69
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5377
|8,5805
|% -0,67
|
|Frank
|7,1521
|7,1952
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.491
|5,50
|
|Tam
|2.538
|2.560
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,59
|38,59
|0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
-
17:58BRISA
Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
-
17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333