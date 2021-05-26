***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 17:38
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Neslihan Erdemoğlu Boy tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938245
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0517
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3064
18:05516,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 516,77
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4487
|8,4518
|% -0,12
|
|Euro
|10,3088
|10,3170
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8903
|11,9499
|% -0,38
|
|Frank
|9,3697
|9,4261
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2454
|2,2566
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,24
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem