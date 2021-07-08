***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2021 09:07
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948219
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7040
En Düşük
8,6701
18:0510,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2925
En Düşük
10,2314
18:05502,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,50
|Açılış
|: 502,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|EDATA
|7,11
|332.682.527
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,08
|20.868.934
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|22.883.921
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6963
|8,6987
|% 0,15
|
|Euro
|10,2521
|10,2809
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,9376
|11,9975
|% -0,12
|
|Frank
|9,3560
|9,4124
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,34
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem