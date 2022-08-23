***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2022 09:09
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057661
BIST
12:013.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 40,85
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:0118,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1311
En Düşük
18,0210
12:0118,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:011.014,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.014,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BFREN
|1.306,80
|13.185.155
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|78.070.358
|% 9,98
|
|EDIP
|3,67
|18.881.524
|% 8,58
|
|BJKAS
|6,98
|209.994.491
|% 8,39
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|DESA
|24,06
|9.189.088
|% -2,59
|
|BAKAB
|29,28
|6.318.493
|% -2,40
|
|ARSAN
|4,72
|11.962.353
|% -2,28
|
|TSGYO
|5,04
|13.284.220
|% -2,14
|
|THYAO
|68,15
|1.879.667.294
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|PETKM
|11,75
|1.055.938.197
|% -1,84
|
|GARAN
|22,04
|1.055.916.147
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|959.881.731
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,22
|327.561.023
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,93
|850.491.277
|% 6,30
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1246
|18,1310
|% 0,36
|
|Euro
|18,0139
|18,0251
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2617
|21,3683
|% 0,42
|
|Frank
|18,6734
|18,7859
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|1,20
|