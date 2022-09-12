***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2022 18:18
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062426
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1595
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.013,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.752
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.330.203
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.217.368
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.217.368
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2208
|18,2294
|% -0,03
|
|Euro
|18,4900
|18,5000
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,2568
|21,3634
|% 0,89
|
|Frank
|19,0786
|19,1935
|% 0,85
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,20
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.819
|6.875
|46,00
|
|Yarım
|3.322
|3.359
|21,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,52
|
|B. Petrol
|94,33
|94,33
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem