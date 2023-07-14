***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2023 16:05
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Esra Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172138
BIST
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17:036.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 63,04
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0326,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1508
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0329,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1426
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:031.644,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ALCAR
|645,70
|148.537.426
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.067.234
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|345.140.732
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.064.624
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.882.219
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.518.729
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.086.795
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.155.702
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.411.639
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.890.128.847
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.242.050.213
|% 2,72
|
|SISE
|48,74
|4.266.885.771
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,90
|3.331.208.779
|% -1,62
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|YKBNK
|13,90
|2.621.361.729
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,56
|2.682.525.707
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.425.793.550
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.772.335
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1573
|26,1640
|% 0,55
|
|Euro
|29,3761
|29,3954
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,2443
|34,4160
|% 0,40
|
|Frank
|30,2628
|30,4451
|% 0,20
|
|Riyal
|6,9531
|6,9880
|% 0,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.627
|10.822
|39,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,19
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem
-
17:14FADE
Yüzde 5.24 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 704, 644 adet işlem
-
17:13ULUUN
Yüzde 5.55 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 375, 078 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SAHOL, TAVHL