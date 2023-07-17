***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.07.2023 14:04
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Esra Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172644
BIST
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15:236.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 155,06
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2326,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1934
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3214
En Düşük
25,9266
15:2329,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:231.654,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.654,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERSU
|8,47
|38.355.277
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.459.927
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|3.323.760
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|LUKSK
|58,70
|27.074.688
|% -9,76
|
|PRZMA
|26,02
|24.547.496
|% -7,67
|
|MTRYO
|6,28
|9.275.028
|% -3,83
|
|THYAO
|218,50
|6.968.753.343
|% 2,34
|
|ASELS
|73,75
|6.308.951.688
|% 6,12
|
|SISE
|50,95
|4.194.695.151
|% 3,51
|
|YKBNK
|13,92
|3.770.866.849
|% 0,07
|
|SASA
|62,75
|3.178.064.304
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,36
|2.538.465.275
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,92
|3.770.866.849
|% 0,07
|
|ZOREN
|3,68
|763.120.012
|% 1,94
|
|ISCTR
|14,69
|2.080.586.343
|% 1,38
|
|SKBNK
|2,88
|341.400.908
|% 1,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3068
|26,3187
|% 0,74
|
|Euro
|29,5447
|29,5545
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,3093
|34,4814
|% 0,63
|
|Frank
|30,4875
|30,6712
|% 0,97
|
|Riyal
|6,9924
|7,0275
|% 0,71
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|14,24
|
|Cumhuriyet
|11.050
|11.217
|82,00
|
|Tam
|10.688
|10.892
|109,00
|
|Yarım
|5.344
|5.471
|54,00
|
|Çeyrek
|2.680
|2.736
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,01
|0,05
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|-1,06
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 164, 55 artarak (% 2.32 ) 7, 252
-
15:38XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 87, 948.00 milyon TL de
-
15:38BRYAT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 725.20 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 748 adet işlem
-
15:37PETUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 955 adet işlem
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem