***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2024 09:05
***SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241199
BIST
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12:038.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,90
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0330,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0332,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:031.945,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.945,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1388
|30,1467
|% 0,06
|
|Euro
|32,8863
|32,9144
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1375
|38,3287
|% 0,09
|
|Frank
|34,6532
|34,8619
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0116
|8,0518
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,18
|893,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,90
|934,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,80
|2.010,04
|% 0,66
|