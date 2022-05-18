***SASA* *KZBGY* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.05.2022 16:24
***SASA******KZBGY******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, KZBGY, SASA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E RABİA AKSU 11.378,980
KZBGY 2 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 282.837,000
KZBGY 3 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SONER SİNOP 158.550,000
SASA 4 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E EMRE DEĞİRMENCİ 2.499,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031148
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0523
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1752
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8624
En Düşük
16,6727
18:05939,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,44
|Açılış
|: 939,67
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AGESA
|20,58
|5.728.513
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AGESA
|20,58
|5.728.513
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8364
|15,8861
|% -0,33
|
|Euro
|16,7897
|16,8624
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,7667
|19,8658
|% 0,88
|
|Frank
|16,2431
|16,3409
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2150
|4,2361
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|25,94
|
|Altın Gr.
|939
|939
|8,77
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,52
|