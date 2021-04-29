***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.04.2021 11:40
***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.'nin 27.04.2021 tarihinde başlayan % 34,93975 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.04.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932222
BIST
13:511.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:518,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0724
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2754
En Düşük
8,1830
13:5110,0094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:51470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,04
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:51
|INTEM
|44,26
|8.440.727
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.272
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|79.657.224
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|91.493.760
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.866.482
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.932.411
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,40
|71.498.893
|% -9,27
|
|KOZAL
|114,30
|767.195.850
|% 5,44
|
|THYAO
|12,12
|548.808.372
|% 1,17
|
|EREGL
|19,08
|519.952.954
|% -0,93
|
|PETKM
|6,69
|483.295.679
|% -0,15
|
|GARAN
|7,21
|450.960.143
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|196.618.811
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|163.645.281
|% 0,00
|
|PETKM
|6,69
|483.295.679
|% -0,15
|
|GARAN
|7,21
|450.960.143
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|393.359.578
|% 0,28
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2680
|8,2754
|% 0,88
|
|Euro
|9,9902
|10,0094
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,4542
|11,5116
|% 0,49
|
|Frank
|9,0492
|9,1037
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1964
|2,2074
|% 0,75
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,40
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|-0,89
|