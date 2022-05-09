***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
09.05.2022 09:37
***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 'nin 05.05.2022 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 09.05.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027633
BIST
12:082.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,37
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:0815,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1663
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2513
En Düşük
15,0772
12:0816,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1929
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:08913,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 13,76
|Açılış
|: 913,04
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,42
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:06
|IMASM
|24,12
|15.733.066
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,65
|22.388.236
|% 9,76
|
|DENGE
|2,03
|24.423.144
|% 9,73
|
|AKENR
|1,70
|25.955.622
|% 8,28
|
|GMTAS
|2,97
|12.141.110
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,76
|40.409.114
|% -9,70
|
|KARSN
|5,11
|456.640.716
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,18
|14.134.075
|% -5,63
|
|TEZOL
|17,83
|71.907.856
|% -4,75
|
|SISE
|19,72
|1.380.265.932
|% 2,39
|
|KRDMD
|16,60
|1.120.312.813
|% 1,65
|
|THYAO
|42,76
|1.099.573.416
|% 1,09
|
|EREGL
|34,32
|935.994.393
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,83
|810.085.759
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,83
|810.085.759
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,87
|503.045.976
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|456.640.716
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,76
|298.182.893
|% 1,90
|
|SISE
|19,72
|1.380.265.932
|% 2,39
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2413
|15,2453
|% 1,06
|
|Euro
|16,1154
|16,1304
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7461
|18,8401
|% 1,09
|
|Frank
|15,2780
|15,3700
|% 1,06
|
|Riyal
|4,0496
|4,0699
|% 1,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,32
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,27
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|41,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|35,02
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,94
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,66
|