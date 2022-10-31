***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
31.10.2022 13:43
***SASA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SASA]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 15.830.245 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRASASAW91E4), Şirketin talebi üzerine 31.10.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075251
BIST
14:324.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 92,44
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3218,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3218,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1015
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:32990,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,79
|Açılış
|: 990,66
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:32
|VAKKO
|33,88
|5.521.729
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|57.786.594
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.287.889
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.942.347
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,81
|93.817.618
|% -9,01
|
|PNSUT
|46,64
|68.723.849
|% -8,37
|
|LIDER
|48,60
|125.420.346
|% -8,30
|
|VERTU
|32,84
|137.738.519
|% -8,27
|
|PETUN
|44,32
|51.058.552
|% -7,86
|
|THYAO
|102,60
|3.899.406.503
|% 1,28
|
|SASA
|128,40
|3.173.738.482
|% 6,82
|
|SISE
|33,58
|2.317.340.855
|% 1,08
|
|ASELS
|33,56
|2.085.306.238
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,52
|1.915.075.696
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|1.915.075.696
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,50
|1.635.631.590
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,53
|1.384.411.662
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.876.261.332
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,11
|749.678.168
|% 2,52
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6265
|% 0,11
|
|Euro
|18,4945
|18,5051
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,4177
|21,5251
|% 0,74
|
|Frank
|18,6801
|18,7926
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,10
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|21,03
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,45
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,38
|
Seans Raporu
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