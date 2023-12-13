***SASA* *MRNOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 09:06
***SASA******MRNOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SASA, MRNOS
Açıklamalar Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225117
BIST
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11:487.627
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -121,67
|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 7.749
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7.601
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7.721
11:4829,0601
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 29,0650
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|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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29,0616
En Düşük
28,9161
11:4831,3747
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|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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|Açılış
|: 1.851,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.851,97
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:46
|EDIP
|20,60
|181.325.898
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.126.788
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.297.797
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|25,32
|26.779.296
|% 8,48
|
|LIDER
|45,36
|76.462.454
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.336.966
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,14
|28.706.761
|% -8,92
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|CATES
|87,30
|3.214.830.980
|% 4,43
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|THYAO
|243,90
|1.965.188.967
|% -2,05
|
|AKBNK
|36,86
|1.834.661.520
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,40
|1.601.777.726
|% 0,79
|
|YKBNK
|20,40
|1.601.777.726
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,16
|525.174.640
|% -3,24
|
|ISCTR
|22,48
|1.471.624.886
|% 0,27
|
|MOBTL
|4,88
|279.379.123
|% 3,83
|
|SASA
|44,00
|2.350.985.059
|% -7,95
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0540
|29,0601
|% 0,22
|
|Euro
|31,3629
|31,3747
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2922
|36,4742
|% -0,12
|
|Frank
|33,0218
|33,2208
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7230
|7,7617
|% 0,20
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|930,54
|932,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,83
|978,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,69
|72,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,37
|1.980,69
|% 0,66
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