***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2020Tescil Tarihi14.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2020 - 10062AçıklamalarŞirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2020 tarih, 10062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839824BIST