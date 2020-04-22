***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2020 15:29
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2020
Tescil Tarihi
14.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2020 - 10062
Açıklamalar
Şirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Nisan 2020 tarih, 10062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839824
BIST
16:4798.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.202,86
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:476,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:477,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:47384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,28
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,05
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.090.016
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|58.027.445
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.236.229
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|14.763.497
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,32
|26.881.437
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.520.552
|% -4,89
|
|GARAN
|8,16
|805.544.768
|% -0,24
|
|SASA
|8,89
|506.062.564
|% 6,98
|
|SOKM
|10,63
|492.423.841
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|420.426.948
|% 2,15
|
|ASELS
|27,02
|354.786.083
|% 0,22
|
|DOHOL
|1,82
|273.466.604
|% 5,81
|
|KARSN
|1,58
|189.745.453
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,71
|309.230.411
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,02
|227.891.158
|% 1,51
|
|GARAN
|8,16
|805.544.768
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6022
|8,6453
|% 0,63
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
|
Seans Raporu
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