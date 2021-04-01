***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 12:47
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 - 10300
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 01 Nisan 2021 tarih, 10300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922555
BIST
14:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
14:058,1760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:059,6389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:05450,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 450,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.783.708
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.366.621
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.575.393
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.512.327
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,95
|2.550.999
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,87
|2.156.466.956
|% 2,69
|
|SASA
|46,52
|669.762.695
|% 3,10
|
|BJKAS
|8,93
|589.052.251
|% 7,20
|
|KOZAL
|119,30
|560.904.107
|% 0,25
|
|FROTO
|203,50
|550.592.867
|% 5,28
|
|GARAN
|6,87
|2.156.466.956
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,21
|144.495.666
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,90
|200.634.593
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|128.292.215
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,90
|283.777.749
|% 5,69
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1643
|8,1695
|% -0,85
|
|Euro
|9,6048
|9,6268
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,2239
|11,2802
|% -0,88
|
|Frank
|8,6038
|8,6556
|% -1,03
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% -0,80
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,03
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,69
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,29
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,71
|63,71
|0,97
|