***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 14:36
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2022 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak N1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013385
BIST
14:542.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,47
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
14:5414,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0132
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
14:5416,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0092
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
14:54920,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -13,41
|Açılış
|: 920,26
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.415.595
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.123.850
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.438.769
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|62.135.751
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,08
|2.934.703.751
|% 3,27
|
|SASA
|61,65
|1.770.167.292
|% 2,75
|
|KRDMD
|15,36
|922.211.546
|% 0,39
|
|EREGL
|33,04
|847.878.452
|% -0,48
|
|KARSN
|5,06
|811.021.477
|% 2,22
|
|ODAS
|1,83
|604.954.385
|% 8,93
|
|KARSN
|5,06
|811.021.477
|% 2,22
|
|THYAO
|29,08
|2.934.703.751
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,33
|226.277.377
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,91
|296.800.212
|% 0,26
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8394
|14,8432
|% 0,08
|
|Euro
|16,2763
|16,2877
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,4062
|19,5035
|% -0,44
|
|Frank
|15,7925
|15,8876
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% 0,06
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-25,67
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-94,00
|
|Tam
|6.066
|6.217
|-93,61
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-45,28
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-22,64
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|-6,22
|
Seans Raporu
14:54
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