***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2022 17:11
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
05.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022 - 10555
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 8 Nisan 2022 tarih, 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023005
BIST
17:472.472
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -85,07
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:4714,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:4715,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0331
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8976
17:47917,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,80
|Açılış
|: 917,75
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:47
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.245.647
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.458.314
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.401.628
|% 9,64
|
|TIRE
|13,47
|152.572.840
|% 6,57
|
|OLMK
|8,14
|45.379.998
|% -9,96
|
|TDGYO
|7,68
|27.833.953
|% -9,54
|
|NETAS
|18,00
|80.752.721
|% -7,60
|
|KRSTL
|7,36
|86.675.343
|% -7,07
|
|MANAS
|24,80
|52.572.467
|% -6,56
|
|THYAO
|40,06
|7.305.969.182
|% -0,30
|
|GARAN
|14,15
|3.175.888.211
|% -2,35
|
|ASELS
|26,96
|3.035.903.310
|% -5,47
|
|SISE
|17,81
|2.979.149.513
|% -2,57
|
|PETKM
|10,15
|1.899.326.592
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,90
|1.749.807.072
|% -6,45
|
|ODAS
|2,43
|1.174.984.700
|% -3,95
|
|TSKB
|1,98
|718.672.163
|% -4,35
|
|YKBNK
|5,09
|1.607.495.033
|% -4,86
|
|HALKB
|5,89
|1.379.094.736
|% -4,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7492
|14,7565
|% 0,37
|
|Euro
|15,8979
|15,9078
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,9047
|18,9995
|% -1,01
|
|Frank
|15,3438
|15,4363
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,32
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-15,98
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS