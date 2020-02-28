***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.02.2020 18:11
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli kararı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. Maddelerinin ekteki şekliyle tadil edilmesi ile ilgili 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822899
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,24
|Açılış
|: 322,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
322,84
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|47.691.703
|% 14,20
|
|HUBVC
|26,10
|18.095.316
|% 12,82
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,90
|64.139.319
|% 9,87
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.761.438
|% -11,72
|
|VERUS
|19,50
|5.285.567
|% -11,12
|
|AVGYO
|1,52
|52.295.569
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,30
|17.136.679
|% -10,85
|
|DMSAS
|3,65
|12.317.824
|% -10,10
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ASELS
|27,68
|1.111.093.157
|% -1,07
|
|GARAN
|9,54
|602.893.887
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,73
|325.037.057
|% -6,66
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,39
|229.729.136
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|180.127.362
|% -5,43
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,32
|271.326.284
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9805
|8,0205
|% 0,12
|
|Frank
|6,4297
|6,4684
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6581
|1,6664
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-28,88
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|
Seans Raporu
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