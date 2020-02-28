GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.02.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli kararı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. Maddelerinin ekteki şekliyle tadil edilmesi ile ilgili 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822899


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.994
Değişim :  -4,01% |  -4.424,72
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.760 En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,86 47.691.703 % 14,20  
HUBVC 26,10 18.095.316 % 12,82  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
TSPOR 5,90 64.139.319 % 9,87  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9805 8,0205 % 0,12  
Frank 6,4297 6,4684 % 0,91  
Riyal 1,6581 1,6664 % 0,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.608 -28,88  
Altın Gr. 324 324 -2,21  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,74 16,77 -0,89  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,14  
B. Petrol 49,95 49,95 -1,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru