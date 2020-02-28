***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli kararı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. Maddelerinin ekteki şekliyle tadil edilmesi ile ilgili 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822899BIST