***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5.Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ve "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması" başlıklı 10.Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828936BIST