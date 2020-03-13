***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.03.2020 18:28
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5.Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8.Maddesinin ve "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması" başlıklı 10.Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında 28.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828936
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3349
En Düşük
6,2512
18:057,0006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0723
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05310,54
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -9,82
|Açılış
|: 310,54
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
309,23
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8198
|7,8590
|% -1,15
|
|Frank
|6,6087
|6,6485
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6812
|1,6896
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.517
|1.518
|-59,44
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,60
|-1,24
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,23
|
|B. Petrol
|33,11
|33,11
|-0,11
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS