***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021,14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2021 tarihli kararı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında 14 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986018BIST