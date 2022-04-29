***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2022 17:56
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararı kapsamında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL artırılarak 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025724
BIST
17:562.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,20
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:5614,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0641
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
17:5615,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1092
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:56913,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,41
|Açılış
|: 913,66
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:56
|OYAYO
|7,81
|8.221.834
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|86.869.415
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|37.715.690
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.646.458
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.325.010
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|TCELL
|21,66
|440.955.128
|% -6,23
|
|TKFEN
|19,70
|642.103.395
|% -6,10
|
|THYAO
|41,34
|5.221.816.432
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.709.282.791
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.583.251.419
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.446.350.864
|% -0,56
|
|TUPRS
|234,80
|1.349.450.035
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,65
|1.096.440.282
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|543.388.272
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,84
|1.057.908.039
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|217.490.267
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,92
|1.446.350.864
|% -0,56
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8399
|14,8537
|% 0,43
|
|Euro
|15,6549
|15,6674
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,6060
|18,6993
|% 1,32
|
|Frank
|15,2531
|15,3450
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9480
|3,9678
|% 0,48
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|16,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,62
|
Seans Raporu
17:56
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem