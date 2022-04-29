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***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.04.2022 17:56
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararı kapsamında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL artırılarak 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025724


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