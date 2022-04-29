***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararı kapsamında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.120.000.000 TL artırılarak 1.120.000.000 TL'den 2.240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025724BIST