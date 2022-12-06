***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.12.2022 17:17
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) itfası kapsamında gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemleri nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 06.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084874
BIST
17:344.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 40,68
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3418,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3419,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:341.063,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.063,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BARMA
|122,10
|32.866.390
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.947.133
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.040.221
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.219.355
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.149.628
|% -9,91
|
|UFUK
|70,50
|6.759.683
|% -9,56
|
|ALKA
|42,48
|369.157.009
|% -9,08
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.437.072.278
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.704.925.718
|% 0,33
|
|SISE
|40,22
|4.836.058.570
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.923.482.368
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|555.701.435
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,25
|2.375.401.825
|% 0,99
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6411
|% 0,02
|
|Euro
|19,5848
|19,5939
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6438
|22,7573
|% 0,08
|
|Frank
|19,7652
|19,8843
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:48BRKSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 612 adet işlem
-
17:47MAKTK
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 654, 807 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 5, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 103, 262.00 milyon TL de
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17:44DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 596, 812 adet işlem
-
17:43PRDGS
Yüzde 4.40 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 647, 756 adet işlem