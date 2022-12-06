***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) itfası kapsamında gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemleri nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 06.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084874BIST