***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.12.2022 15:59
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 14.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087549
BIST
16:015.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 33,28
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:0118,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:0119,8323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0671
|Açılış
|: 19,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:011.065,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.065,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EPLAS
|28,82
|38.115.225
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.918.616
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.965.245
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.313.109
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,16
|411.089.717
|% -9,93
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,35
|220.105.405
|% -7,42
|
|THYAO
|138,70
|6.373.708.766
|% 1,24
|
|ASELS
|56,90
|5.920.474.639
|% 0,89
|
|ENKAI
|25,62
|5.005.287.543
|% 9,96
|
|ISCTR
|11,89
|4.457.699.047
|% 6,45
|
|AKBNK
|18,10
|4.421.208.441
|% 4,68
|
|SKBNK
|2,84
|1.608.155.964
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,89
|4.457.699.047
|% 6,45
|
|VAKBN
|10,97
|2.963.441.694
|% 3,39
|
|YKBNK
|11,62
|3.043.560.127
|% 4,50
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6437
|18,6534
|% 0,17
|
|Euro
|19,8189
|19,8323
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8828
|22,9976
|% -0,83
|
|Frank
|20,0234
|20,1440
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,08
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,24
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,02
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.200
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.487
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
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16:15VKING
Yüzde 7.73 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 249 adet işlem
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 26 artarak (% 0.74 ) 5, 475
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16:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MZHLD, RALYH
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16:14XU100
Endeks 5, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 93, 223.00 milyon TL de
-
16:14YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 785, 129 adet işlem