***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.01.2023 09:27
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) itfası kapsamında gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemleri nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulunun 9 Ocak 2023 tarihli kararı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 9 Ocak 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099177
BIST
13:405.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -19,14
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:4018,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:4020,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:401.131,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.132,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EUHOL
|2,32
|67.203.130
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.510.652
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|39.490.774
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.445.287
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.792.923
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.398.075
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|294.584.419
|% -9,73
|
|POLTK
|1.945,00
|42.721.908
|% -9,33
|
|ASELS
|60,15
|3.997.884.758
|% 1,78
|
|THYAO
|137,00
|3.694.098.646
|% -1,01
|
|EREGL
|39,88
|3.368.195.005
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,87
|2.714.105.804
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,88
|2.363.032.980
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.363.032.980
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,00
|1.567.865.770
|% -1,19
|
|KRDMD
|18,87
|2.714.105.804
|% 0,43
|
|KATMR
|2,32
|294.584.419
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,84
|291.781.830
|% 0,00
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7731
|18,7761
|% 0,03
|
|Euro
|20,1593
|20,1654
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7843
|22,8986
|% -0,02
|
|Frank
|20,3000
|20,4223
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,49
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,34
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.663
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.723
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,12
|